نداء عاجل من مدير البنك الزراعي للعمالة غير المنتظمة بشأن المنحة (فيديو)

ناشد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، المواطنين بعدم التوجه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة الـ500 جنيه، من دون استقبال رسالة على هاتفه، مشيرا إلى أن جميع أفرع البنك كانت جاهزة لاستقبال المواطنين





وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين أن عدد الفروع التي استقبلت المواطنين، بلغ نحو 1150 ولكن كان هناك ضغط على 400 فرع منهم، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تكدس المواطنين.





وأوضح أنه "عالجنا التكدس من خلال إحضار سيارات لنقل المواطنين إلى أفرع أخرى"، وتم صرف المنحة لحوالي 29ألف عميل، مناشدًا المواطنين بالذهاب إلى منازلهم فور الصرف وعدم انتظار زملائهم منعا للتكدس.



