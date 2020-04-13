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خاص.. صابر الرباعي: ساعات قليلة وأنتهي من تسجيل الجزء الخاص بي في أوبريت "أنت أقوى"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:56 م
صابر الرباعي
صابر الرباعي
نور طلعت
"مصر أم الشعوب العربية" بهذه الكلمات تحدث أمير الطرب العربي صابر الرباعي، عن تفاصيل الأوبريت الغنائي الجديد "أنت أقوى".

وقال أمير الطرب العربي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" وافقت على مشاركتي بأوبريت "أنت أقوى"، في اللحظة الأولى الذي تم عرض العمل علي دون تفكير، فالأوبريت يضم رسالة قوية من مصر إلى الإنسانية، مصر التي تعد أم الشعوب العربية وأنني شخصيًا أحبها جدًا".

وأضاف "الرباعي"، "أبدء في تسجيل الجزء الخاص بي من الأوبريت خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم تصويره غدًا ليكون جاهزًا لإرساله إلى مصر في نفس اليوم".

يضم الأوبريت نخبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربي هم تامر حسني، صابر الرباعي، محمد منير، وائل جسار، سميرة سعيد، كارول سماحة.

وانتهت كلا من الفنانة كارول سماحة، والفنانة سميرة سعيد، من تسجيل الجزء الخاص بهما من الأوبريت، ويسجل اليوم الفنان تامر حسني، والكينج محمد منير، الجزء الخاص بهما.

يصور أمير الطرب العربي صابر الرباعي، والفنان وائل جسار، الجزء الخاص بهما صباح غدًا.

أوبريت "أنت أقوى" من كلمات دكتور مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، ويتم عرضه عبر القنوات الفضائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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