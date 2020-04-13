أبرزهم إسماعيل ياسين وتحية كاريوكا.. مشاهير عانوا من الفقر في نهاية حياتهم



1_الفنان يونس شلبي



توفى الفنان الكوميدي يونس شلبي بعد صراع مع المرض،وصرفت العائلة وباعت جميع أملاكها في الدقهلية مما أدى إلى طلب زوجته أن تنفق الدوله على علاجه إلى أن توفى يوم 12 نوفمبر عام 2007 عن عمر ناهز ال66 عاما وقدم عدد كبير من الأعمال وأبرزها "بوجي وطمطم"،"أنا اللي أستاهل".



2_الفنانة تحية كاريوكا



عاشت الفنانة تحية كاريوكا حياة مأساوية في أواخر أيامها بدون أموال ولا سكن لدرجة أنها أقامت عند سيدة لا تعرفها ولكن ساعدها عدد من الفنانين حيث تكفل سمير صبري بمصاريفها لمدة 3 سنوات ووفرت لها الفنانة فات حمامة سكن لتعيش به ثم توفت يوم 20 سبتمبر عام 1999 عن عمر ناهو ال80 عاما بعد تعرضها لجلطة رئوية حادة.



3_الفنان اسماعيل ياسين



عانى الفنان اسماعيل ياسين في آخر أيامه بسبب عدم تقديم الأعمال الفنية له وابتعاده عن الأضواء لفترة كبيرة مما أدى إلى تراكم الضرائب عليه وتم بيع العمارة التي بناها أمام عينه لسداد ديونه إلى أن توفى بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته وذالك يوم 24 مايو عام 1972.



4_الفنان عبد الفتاح القصري



تعرض الفنان عبد القصري للمرض والفلس معا، حيث قامت زوجته بحبسه في حجرة مظلمة وأصبح ينادي على الأطفال ويبكي حتى ينقذه أحد ولكن بسبب أدواره الكوميدية كان يظن الناس أنه يفعل بعض الأشياء الفكاهية وأمضته زوجته على بيع كل ممتلكاته لها واصابه العمى ثم ابتعد عن الأضواء وعاش باقي حياته في حجرة ببير السلم في حي الشرابية إلى أن توفى يوم 8 مارس عام 1964.



5_الفنان حسن فايق



اشتهر حسن فايق بأدوار الرجل الثري والذي يرجعأصله إلى عائلة ثرية، إلا أنه في الحقيقة غير ذالك حيث أصيب في آخر حياته بشلل نصفي وتجاهله جميع المسؤولين إلى أن جعل الرئيس أنور السادات له معاش ليستطع العيش باقي عمره إلى أن توفى يوم 14 سبتمبر عام 1990 عن عمر ناهز ال89 عاما.





على الرغم ما يعتقده البعض أن الحياة تعطي لأشخاص كل شئ وتحرم أشخاص غيرهم من أشياء كثير، ولا يجئ في عقولهم كيف عانى الشخص في حياته حتى يصل إلى كل ما هو فيه، أو ما الصعاب التي مرت أو تمر أو ستمر عليه أثناء حياته أو ما الذي ينقصه كي يرضيه الله بكل هذا، إلا أن الله لا يظلم أحد فكلما أعطى شخص شئ في حياته يأخذ شئ آخر منه وهذا ما يسمى بالعدل.ويعيش الفنانين حياة مرفهة كما يعتقد البعض لأنهم يرونهم دائما في أحسن حالاتهم ولكن مالا يستوعبه بعض الأشخاص أن الفنان شخص طبيعي يعاني كمان يعاني باقي الناس.وهناك فنانين رغم عيشتهم الهنية والأموال الكثيرة التي حصدوها، أصبحو في آخر عمرهم بلا مال بل احتاجو إلى تبرعات من الدولة للصرف عليهم وعلى علاجهم.ومن أبرز هؤلاء الفنانين: