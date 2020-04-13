مناشدة عاجلة من وزيرة البيئة للمواطنين بشأن الجوانتي والماسك (فيديو)

ناشدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المواطنين بغسل الجوانتي والماسك وتمزيقهما قبل إلقاءهما في القمامة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا الستجد "كوفيد-19" فضلًا عن الحفاظ على صحة مجمعي القمامة.





وقالت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين: إن تمزيق القمامة والمساك يمنع استخدامه مرة أخرى.





وأضافت وزير البيئة، أنه يتم توزيع الكمامات والجوانتي الطبي يوميا على جامعي القمامة ، كما يتم تطهير سيارات جمع القمامة مرة في اليوم للحفاظ على الجميع.



