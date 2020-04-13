صفقة مفاجأة على رادار الزمالك واتحاد الكرة يوقفها

ظهرت صفقة مفاجأة على رادار نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب نادي الزمالك في التعاقد مع وجدي كشريدة الظهير الأيمن لنادي النجم الساحلي التونسي في الصيف القادم.





ويتواجد كشريدة على رأس أولويات القلعة البيضاء في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى خاصة بعد رحيل التونسي حمدي النقاز.





ولكن يعطل النادي الأبيض عن إتمام صفقة كشريدة القرار الذي أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم منذ يومين بتقليل عدد الأجانب إلى 4 فقط في كل فريق.





يذكر أن نادي الزمالك يمتلك في صفوفه كل من التونسي فرجاني ساسي والمغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والكونغولي كابونجو كاسونجو.











