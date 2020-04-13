Advertisements

مش ندمانة.. تصريحات نارية لابنة الفنان الهارب محمد شومان ومناشدة للدولة (فيديو)

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:27 م
ابنة محمد شومان
ابنة محمد شومان
هدى عبدالرازق
قالت لوجين محمد شومان، ابنة الفنان الهارب إلى تركيا محمد شومان: إنهم لم يطلبوا من والدها التدخل إطلاقًا للإفراج عن شقيقها، وتعلم أن ضبط شقيقها مجرد إجراء أمني، وسيتم الإفراج عنه بمجرد تأكدهم من أنه ليس له علاقة بشيء.

وأضافت "لوجين شومان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أننا نحتاج لدعم الدولة في التخلص من اسمه، معقبة: "دا أكتر شبح بنواجه وعايزين نتخلص منه، في ناس بتتأذي بسببه".

وأشارت إلى أن والدها كان متزوجا من سيدتين ولديها أخت شقيقة وأخ من والدها فقط، لكن علاقتهم بشقيقها جيدة جدًا.

وتابعت ابنة الفنان محمد شومان، أنهم لا تعلم شيئًا عن والدها منذ 5 سنوات، مضيفة "قربت انسى اسمه وشكله وصوته، وقطعنا صلتنا به تمامًا منذ 5 سنوات، وكل اللي يعرفنا يعرف إننا مستقلين عنه تمامًا".

وأردفت أن "حديثي عن والدي بهذه الصورة ليس سهلا، وهذا الموضوع ليس موضع نقد ونقاش، فالموضوع ليس له علاقة بالسياسة وإنما له علاقة بهدم أسرة، ولست نادمة على التبري منه وطلبي حذف اسمه من البطاقة"، معقبة: "مش باقي ليا منه غير اسمه وهو سبب مشاكلي وتعبي".

ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 447 حالة 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، خروج 21 مصابا بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ447 متعافيًا.

تسجيل 126 حالة إصابة بكورونا

ولفت إلى تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 13 حالة.

إجمالي عدد المصابين 2065 و159 حالة وفاة 

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

الوزيرة تجتمع مع الأطقم الطبية

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا أمس عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 6 من مستشفيات العزل، وهي "النجيلة، بلطيم، كفر الزيات، تمى الأمديد، ملوى ومستشفى قها".

واطمأنت خلال الاجتماع، على توافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.

واستجابت لطلباتهم بتوفير إنترنت فائق السرعة لتيسير مهام عملهم، ووجهت بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل مستشفى عزل تواصل الصحه الهارب محمد شومان الملابس الوقائية المصابين بفيروس كورونا الأطقم الطبية اصابة بكورونا ابنة محمد شومان

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يحسم موقفه من ضم "الدبابة" الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاجئ مروان محسن

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أثبتت كفاءة.. "الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

لا خيار آخر.. مدير "الصحة العالمية" يعلن الطريقة الوحيد لهزيمة كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

برشلونة ينسحب من صفقة الهداف

منذ ساعة

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف وموقف رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

صفقة مفاجأة على رادار الزمالك واتحاد الكرة يوقفها

منذ 40 دقيقة

عقبة وحيدة تقف أمام الأهلي لضم المدافع السوبر

منذ ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 3 ساعات

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تعقد اجتماعًا مع الأطقم الطبية بـ4 من مستشفيات العزل عبر "الفيديو كونفرانس"

تعليق قوي من إعلامي على قرار النيابة الكويتية بشأن إساءة "البغيلي" لمصر

برلماني يطالب بمعاملة ضحايا كورونا من الأطقم الطبية كالشهداء(فيديو)

"حماية المستهلك" يكشف تفاصيل ضبط مستودع به أدوية وكمامات مغشوشة(فيديو)

إغلاق مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة بعد اكتشاف حالة كورونا

والدة شهيدة الكورونا تكشف تفاصيل الواقعة: "كانت بتساعد كل الناس"(فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

04:53 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

صفقة مفاجأة على رادار الزمالك واتحاد الكرة يوقفها

07:24 م

أثبتت كفاءة.. "الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

06:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي