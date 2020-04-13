مش ندمانة.. تصريحات نارية لابنة الفنان الهارب محمد شومان ومناشدة للدولة (فيديو)

قالت لوجين محمد شومان، ابنة الفنان الهارب إلى تركيا محمد شومان: إنهم لم يطلبوا من والدها التدخل إطلاقًا للإفراج عن شقيقها، وتعلم أن ضبط شقيقها مجرد إجراء أمني، وسيتم الإفراج عنه بمجرد تأكدهم من أنه ليس له علاقة بشيء .





وأضافت "لوجين شومان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أننا نحتاج لدعم الدولة في التخلص من اسمه، معقبة: "دا أكتر شبح بنواجه وعايزين نتخلص منه، في ناس بتتأذي بسببه".





وأشارت إلى أن والدها كان متزوجا من سيدتين ولديها أخت شقيقة وأخ من والدها فقط، لكن علاقتهم بشقيقها جيدة جدًا.





وتابعت ابنة الفنان محمد شومان، أنهم لا تعلم شيئًا عن والدها منذ 5 سنوات، مضيفة "قربت انسى اسمه وشكله وصوته، وقطعنا صلتنا به تمامًا منذ 5 سنوات، وكل اللي يعرفنا يعرف إننا مستقلين عنه تمامًا".





وأردفت أن "حديثي عن والدي بهذه الصورة ليس سهلا، وهذا الموضوع ليس موضع نقد ونقاش، فالموضوع ليس له علاقة بالسياسة وإنما له علاقة بهدم أسرة، ولست نادمة على التبري منه وطلبي حذف اسمه من البطاقة"، معقبة: "مش باقي ليا منه غير اسمه وهو سبب مشاكلي وتعبي".



