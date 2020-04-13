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"كريمة" ينفي تطاوله على أحد الإعلاميين: كذب وافتراء من الجماعة الإرهابية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
قال الدكتور أحمد كريمه أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ما نسب إليه من تطاول أو تجاوز بحق أحد الإعلاميين بخصوص فتوي أو رأي "الإفطار وعدم الصيام بسبب كورونا"، لا أساس له من الصحة. 

وأوضح في بيان له الاثنين،  أن شأن العلماء والدعاة الدعوة بالتي هي أحسن، بعفه اللفظ، وسمو العبارة، محذرا من غياب التدين الحقيقي لدي المفبركين المزورين الذين لا يقيمون لدين الله وزنا "فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور".

وأشار إلى أن سبب التدليس يعود إلى رفض اتصالا هاتفياً لإحدى القنوات التابعة لاحدي جماعات الإرهاب، خارج مصر للتحدث في شأن مصري، ولجأوا كعادتهم إلى الكذب والافتراء، بعد أن رفضت التجاوب معهم.

وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، توقير وتقديره للناس كافة، وعدم تراجعه عن معالجات الإرهاب ومداوات التطرف خدمه للدين والوطن .

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الإعلاميين الأزهر الإخوان أحمد كريمة

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