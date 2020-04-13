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جداول المشروعات البحثية للمراحل الدراسية من الثالث الإبتدائي حتى الشهادة الإعدادية 2020

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:35 م
جداول المشروعات البحثية 2020
جداول المشروعات البحثية 2020
جداول المشروعات البحثية للمراحل الدراسية من الثالث الإبتدائي حتى الشهادة الإعدادية 2020

ننشر لكم جداول المشروعات البحثية للمراحل الدراسية من الثالث الإبتدائي وحتى الشهادة الإعدادية 2020، حيث أن الأبحاث هي شرط أساسي لانتقال الطلاب للسنة التعليمية التالية، وبدونها لن ينجح الطالب، حيث يتم تقديم الأبحاث التي تم شرحها حتى منتصف شهر مارس الماضي، حيث قررت الوزارة تعليق الدراسة والغاء الامتحانات واستبدالها لطلاب المراحل النقل حتى الشهادة الإعدادية، كما اعلنت أسماء موضوعات الأبحاث وسوف ننشرها لكم.

طالبت الوزارة الطلاب بتقديم بحث في كل مادة حتى ينجح، ويبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور عن جدوال الموضوعات حتى يتم البدء في عمل الأبحاث وتقديمها للنجاح، حيث يتم احتساب درجة البحث درجة نجاح في الترم التاني والانتقال للسنة الجديدة.

وقد أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن المشروعات البحثية تفيد الطالب في اتقان بعض المهارات ويتعلم الطالب كيفية العمل الجماعي حيث يشترك أكثر من طالب في عمل البحث، وتفيد الطالب في تسلسل الأفكار والبحث وربط الأفكار، وهو ما يضيف للطالب مهارات جديدة.

جداول المشروعات البحثية 2020









شروط البحث

يجب كتابة عنوان جذاب، ويتم عرض عناصر وأفكار البحث بشكل متسلسل ومنتظم، كما يجب أن يتم استخدام المفاهيم الدراسية الموجودة في المناهج الدراسية، الالتزام بعدد كلمات البحث وهو من 200 حتى 250، يجب مراعاة عدم وجود أخطاء نحوية أو إملائية، حتى لايتم رفض المشروع، أيضا في حالة تطابق أي مشروع مع مشروع طالب آخر، سيتم رفض المشروع وهذا سيؤدي لدخول الطالب امتحان مع بداية العام الدراسي القادم.

جداول المشروعات البحثية للمراحل الدراسية من الثالث الإبتدائي حتى الشهادة الإعدادية 2020

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