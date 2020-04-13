أحمد موسى عن أسواق العتبة والموسكي: قنبلة موقوتة وهيدفع ثمنها الشعب (فيديو)



وأضاف خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن أسواق المسكي والعتبة تعمل بشكل طبيعي، معقبا: " أنا الأسواق أصبحت قنبلة موقوتة وهيدفع ثمنها الشعب المصري، الناس مصرة تنزل الشوارع ليه!!، ليه نضيع كل اللي الدولة بتعمله!!.



وأكد الإعلامي، أن عدد المواطنين في الشوارع أضعاف أضعاف الوقت السابق؛ معلقا: دي صحة الناس لازم نراعيها؛ هو في ايه مفيش فايدة!».



وتابع أن هذه المشاهد للمواطنين وهم في حالة تكدس تدق اجراس الخطر، متابعا: "مين اللي مصر يعمل الاسواق زي العتبة والموسكي، دي حياة الناس، ولو كنا المفروض هنفضل اسبوع ولا اثنين هنفضل أكثر".



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.



وقال" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.



وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعها الدوري، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 6 من مستشفيات العزل وهى "النجيلة، بلطيم، كفر الزيات، تمى الامديد، ملوى ومستشفى قها".



واطمأنت خلال الاجتماع على توافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات، كما استجابت لطلباتهم بتوفير إنترنت فائق السرعة لتيسير مهام عملهم، ووجهت بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.



ووجهت بضرورة تواجد فرق للدعم النفسى بشكل مستمر داخل مستشفيات العزل لتقديم الدعم المعنوى للأطقم الطبية والتواصل الفعال معهم.



ووجهت الوزيرة أيضًا بتواجد مسئول بصفة مستمرة من لجنة متابعة الإجراءات الوقائية التي تم تشكيلها لتعزيز سبل حماية الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، حيث يتولى الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى وعلى رأسها ارتداء وخلع الملابس الوقائية بشكل آمن.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





انتقد الإعلامي أحمد موسى، مشهد تكدس وازدحام المواطنين في الشوارع والأسوق، محذرا أنه أمر محزن وسيتسبب في كارثة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".