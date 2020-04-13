Advertisements

رونالدو يواصل تدريباته خلال الحجر الصحي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:38 م
رونالدو
رونالدو
وكالات
يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، تدريباته المنزلية، خلال فترة الحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

فبالإضافة لتوقف النشاط الكروي في العالم وبقاء "الدون" في منزله بمسقط رأسه في ماديرا بالبرتغال، يواجه النجم البرتغالي مشكلة أخرى وهي عدم قدرته على القيام بتدريباته اليومية في سلام حيث يقاطعه طفليه الأصغر ماتيو وإيفا باستمرار.

ونشر رونالدو اليوم الإثنين، مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر خلاله وهو يحاول تأدية تمرينات البطن بينما يقاطعه الصغيرين باستمرار ويجذبانه من رأسه، في الوقت الذي تسجل فيه جورجينا الفيديو بالهاتف المحمول.

وظهر 'CR7' في الفيديو وهو يقول لهما "اتركاني أعمل"، بينما يرفضان الابتعاد عنه، ليستسلم النجم البرتغالي في النهاية ويحمل إيفا على ذراعه بينما يؤدي تدريباته بشكل طبيعي، وكرر نفس الأمر ولكن هذه المرة مع ماتيو.
وفي أقل من ساعة، جمع الفيديو أكثر من 7 مليون مشاهدة.

يذكر أن رونالدو يتواجد في مسقط رأسه منذ 9 مارس (آذار) الماضي، رفقة رفيقته وأبنائه، منذ توقف النشاط الكروي في العالم بسبب فيروس كورونا. 

أخبار تهمك

لا خيار آخر.. مدير "الصحة العالمية" يعلن الطريقة الوحيد لهزيمة كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

فايلر يفاجئ مروان محسن

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مفاجأة على رادار الزمالك واتحاد الكرة يوقفها

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يحسم موقفه من ضم "الدبابة" الإفريقية

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف وموقف رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

٢٤ ساعة فقط تفصل مرتضى منصور عن قراره المنتظر

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 3 ساعات

أثبتت كفاءة.. "الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

عقبة وحيدة تقف أمام الأهلي لضم المدافع السوبر

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

04:53 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

صفقة مفاجأة على رادار الزمالك واتحاد الكرة يوقفها

07:24 م

أثبتت كفاءة.. "الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

06:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي