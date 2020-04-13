رونالدو يواصل تدريباته خلال الحجر الصحي

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، تدريباته المنزلية، خلال فترة الحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.





فبالإضافة لتوقف النشاط الكروي في العالم وبقاء "الدون" في منزله بمسقط رأسه في ماديرا بالبرتغال، يواجه النجم البرتغالي مشكلة أخرى وهي عدم قدرته على القيام بتدريباته اليومية في سلام حيث يقاطعه طفليه الأصغر ماتيو وإيفا باستمرار.





ونشر رونالدو اليوم الإثنين، مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر خلاله وهو يحاول تأدية تمرينات البطن بينما يقاطعه الصغيرين باستمرار ويجذبانه من رأسه، في الوقت الذي تسجل فيه جورجينا الفيديو بالهاتف المحمول.





وظهر 'CR7' في الفيديو وهو يقول لهما "اتركاني أعمل"، بينما يرفضان الابتعاد عنه، ليستسلم النجم البرتغالي في النهاية ويحمل إيفا على ذراعه بينما يؤدي تدريباته بشكل طبيعي، وكرر نفس الأمر ولكن هذه المرة مع ماتيو.

وفي أقل من ساعة، جمع الفيديو أكثر من 7 مليون مشاهدة.





يذكر أن رونالدو يتواجد في مسقط رأسه منذ 9 مارس (آذار) الماضي، رفقة رفيقته وأبنائه، منذ توقف النشاط الكروي في العالم بسبب فيروس كورونا.



