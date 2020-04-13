محافظ البحيرة: شباب الأحزاب نظموا دخول وخروج العمال لصرف منحة الـ 500 جنيه (فيديو)



وأضاف "آمنة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أنه تم تجهيز 60 فرع رئيسي و120 فرعي لصرف منحة 500 جنيه.



وتابع محافظ البحيرة، أن شباب الأحزاب كانوا ينظمون دخول وخروج المواطنين ويوزعون أدوات التعقيم والتطهير أثناء عملية صرف المنحة.



وأكد أنه سيتم صرف المنحة لـ 82 ألف عامل بإجمالي 41 مليون جنيه على مدار 4 أيام.



وفي سياق منفصل، تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأثنين، عددًا من مكاتب البريد التي تقوم بصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمضاربين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف فى مرحلتها الأولى والذين وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الصرف وميعاده.



وفى جولته التفقدية بمكاتب بريد مدينة نصر، وهليوبوليس غرب، والحرية وجه الوزير بضرورة مراعاة صحة المواطنين من كبار السن، وضمان مسافات تباعديه بينهم حرصًا على سلامتهم، كما تم توزيع كمامات ووسائل الوقاية علي المواطنين فى المكاتب وأمامها، حيث جلسوا علي مقاعد مخصصة لهم، ويتم النداء علي رقم كل مواطن حسب دوره في الصرف، ويتسلم المنحة، فضلا تسلم المستحق كارت مسبوق الدفع (ATM) مجانا مربوط بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين لصرف المرحلة الثانية والثالثة من المنحة خلال شهري مايو ويونيو 2020. وسيتم ارسال رسالة نصية لهم توضح أن المنحة تحولت إلي حساباتهم لاستلامها من أي صراف آلي.



وطلب الوزير من كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.



وأوضح وزير القوي العاملة أن وزارة الاتصالات خصصت الرقم 142 كخط ساخن للمواطنين يتم من خلاله الاستعلام عن استحقاق المواطن للمنحة من عدمه ويعرف الجهة والميعاد المحددة للصرف، وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص من الشمال إلي اليمين.



وقال سعفان: إن عدد الذي تقدموا علي مدي اسبوعين تقريبا وصل إلي 2 مليون مسجل علي الموقع الالكتروني لوزارة القوي العاملة، بعد تدقيق المسجلين لتوفير المساعدة للمستحقين الفعليين وصل الرقم إلي مليون و500 ألف مستحق.



قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة في اليوم الأول كان يسير بصورة منظمة.