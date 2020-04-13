أزمة مركبة.. خبير اقتصاد دولي يعلن مفاجأة صادمة عن كورونا

قال الدكتور طلال أبو غزالة، خبير الاقتصاد الدولي: إن أزمة كورونا استطاعت أن تخسف بالجميع، منوها بأن هذه الأزمة لن تنتهي قبل عام في أحسن الأحوال، وقد تمتد إلى 3 سنوات.





وأشار "أبو غزالة"، خلال لقاء خاص عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن الأزمة لن تنتهي قبل الوصول لعلاج، وأن الصين ظهرت بها حالات مجددا، معقبا: "كورونا تدخل من الباب وتخرج من الشباك، ولا بد من علاج".





وأضاف خبير الاقتصاد الدولي، أن أزمة كورونا أزمة مركبة اقتصادية وصحية، ولها تداعيات كثيرة على مختلف الجوانب.



