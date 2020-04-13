كيف استقبل أهالي قنا متعافي من كورونا بعد خروجه من مستشفى العزل بالأقصر؟ (فيديو)

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استقبل أهالي قرية الجبلاو بمحافظة قنا، أحد ابنائها، بالزغاريد، وذلك عقب تماثله للشفاء من فيروس كورونا، وخروجه من مستشفى العزل الصحي بمركز اسنا جنوب الأقصر.



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لحظة وصول المريض إلى منزله بعد تماثله للشفاء، حيث قام الأهالي بالتصفيق له عقب نزله من السيارة، فيما قامت السيدات بإطلاق الزغاريد.



وأعلنت مستشفى إسنا للحجر الصحي بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عن خروج 3 حالات جديدة عقب تعافيهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد خروج 15 حالة على مدار الـ48 ساعة الماضية بعد تعافيهم تمامًا.



يذكر أن مستشفى اسنا للحجر الصحي، تعد الأولى على مستوى الجمهورية، في حالات الشفاء من فيروس كورونا، حيث بلغ عدد المتعافين من الفيروس 120 متعافي حتى الآن، من بين 589 متعافي بكافة مستشفيات الحجر الصحي في مصر، تم خروجهم بعدالتأكد من تعافيهم تمامًا من الفيروس بعد إجراء سلسلة التحليلات المعملية الخاصة بهم والتى أثبت شفاؤهم من الفيروس.