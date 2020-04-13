"الكهرباء" تكشف مفاجأة بشأن مشروع خط برج العرب الترفيهي (فيديو)

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن تفاصيل مشروع خط برج العرب الترفيهي، قائلًا: إنه مشروع ضخم ولها أهمية استراتيجية واقتصادية





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الخط يؤمن الساحل الشمالي من التغذية الكهربائية بطول الساحل الشمالي حتى ليبيا، وهذا يعني أن هذا المشروع سيساعد في المشروعات التنموية العملاقة التي ستتم في هذه المناطق.





وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن تكلفة هذا المشروع بلغت 364 مليون دولار أمريكي، لافتًا إلى أنه بطول 258 كيلو متر، ويشمل على 634 برج.



