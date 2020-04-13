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إنشاء مكتب لفض المنازعات الخاصة بالتربية والتعليم في كفرالشيخ

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:49 م
الدكتورة بثينة كشك
الدكتورة بثينة كشك
عمرو الشامي
كلفت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،اليوم الإثنين، لجنة من ديوان عام المديرية لاختيار موقع مناسب بأحد المدارس، لإنشاء مكتب لفض المنازعات الخاصة بالتربية والتعليم تسهيلا الإجراءات الخاصة بالمعلمين وتيسيرا عليهم.


وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انها أصدرت تعليماتها لمديرى الادارات بالمتابعة الصارمة للمدارس، للتأكد من عدم خروج أكواد الطلاب، وأكواد الفصول الافتراضية،وايميل المدرسة، لأى جهة خارجية واعتبارها سرية للغاية، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه أي مكتبه تبيع الأبحاث،وطالبت أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي مكتبه تبيع الأبحاث للطلاب.

وقالت الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة، أنها وجهت مديرى الادارات التعليمية بتشكيل لجنة بكل مدرسة تتولى مساعدة الطلاب فى اعداد المشروعات البحثية ورفعها على المنصة، ضمانا لعدم ابتزاز الطلاب وتدريبهم على كيفية اعداد البحث. العلمى وكيفية رفعها على المنصة.

وشددت وكيل الوزارة، على عدم التعامل مع أي جهات خارجية لعمل الأبحاث على أن يتواصل الطالب مع معلمى المدرسة للمساعدة فى عمل الأبحاث. وفى حالة ثبوت تحصيل مبالغ مالية لعمل الابحات او رفعها او توجيه الطلاب للتعامل مع جهات خارجية لعمل ورفع الابحاث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والفورية.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها اصدرت تعليماتها بالعمل على توضيح التعليمات الخاصة بالأبحاث لأولياء الأمور والطلاب حتى لا يقعوا فريسة لمستغلي المواقف والمبتزين.

وأشارت إلى أن الهدف من البحث هو تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي "العمل الجماعي بين الطلاب الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.

وأكدت كشك، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضح أن المنصة مزودة بجدول مواعيد لبث الدروس الخاصة لكل مرحلة دراسية في فصول افتراضية، مشيرًا إلى أن الفصل الافتراضي يصل سعته إلى 10 آلاف طالب، كما أنه سيتم تسجيل هذه الدروس ووضعها على الموقع الخاص بالوزارة.

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