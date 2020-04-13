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3 مراكز يحتاج الأهلي لتدعيمها في الصيف

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:47 م
الخطيب
الخطيب
الفجر الرياضي

يأمل نادي الأهلي في مواصلة الزحف نحو البطولات والعودة من جديدة لحصد لقب الأميرة السمراء دوري أبطال إفريقيا في الأشهر المقبلة.

 

ويعلم مسئولو المارد الأحمر أن تحقيق الألقاب يحتاج إلى لاعبين من العيار الثقيل لذا فإنهم يدركون أهمية ذلك ويعملون على تحقيقه في الفترة القادمة.

 

ولن تكون صفقات الأهلي القادمة عشوائية خاصة في ظل إسناد تلك المهمة للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتعاون مع المدير الفني رينيه فايلر.

 

ويحتاج الأهلي للاعب في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز، ولاعب خط وسط على مستوى عال بعد انتهاء مشوار حسام عاشور مع المارد الأحمر، كما يأمل في إيجاد مدافع على مستوى مميز.

 

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