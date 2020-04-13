محافظ قنا: تطهير ٧٣٠٠ منشأة و١٧١ شارع و٩ مواقف أجرة و١٣ موقع للعمل بمدن المحافظة



واستمع المحافظ الى شكوى المهندس المشرف على تنفيذ المحطة بشأن نقص الكمامات وعلى الفور كلف المحافظ أحد المصانع المُنتجة للكمامات بقنا بتوفير ١٠٠٠ كمامة بأسعار مناسبة للعاملين بالمحطة.



وأشار إلى أن المحطة تقع على مساحة ٢٥٠ ألف م٢ بتكلفة مالية تصل إلى مليار جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت الى ٩٠% لجميع الأعمال المدنية والتشطيبات النهائية وأعمال التركيبات.



وتابع الداودي جولته بتفقد سير العمل بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقع على مساحة ٣٠٠ ألف متر ويضم ٢٨ هنجر تضم بدورها ٤٢٠ وحدة صناعية بنسبة تنفيذ بلغت ٧٠٪؜ وأكد على مسئولي الشركات المنفذة للمشروع على أهمية توعية العمال بطرق الوقاية من العدوى وضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية مشددا على ان الالتزام بمثل هذه الإجراءات هو شرط استمرار الشركات في العمل مؤكدا على أن أولويتنا الأولى هي الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بجميع المشروعات.





قال محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، ان الوحدات المحلية لمدن قوص ونقاده والوقف والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة وشركة المياه ومؤسسات المجتمع المدنى وعدد من الشباب المتطوعين قاموا اليوم بتطهير عدد ٧٣٠٠ منشأه و١٧١ شارع و٩ مواقف لسيارات الأجرة و١٣ موقع للعمل.اوضح الداودي، ان المنشآت التي تم تطهيرها شملت ٩٠ مؤسسة حكومية، ٦٨٩٧ منزل، ٤٠٣ محل يأتي ذلك استمرارًا لحملات التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والمدن كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من إحتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.كما تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عدد من المشروعات التي يجرى تنفيذها بمنطقة هوّ الصناعية لمتابعة مدى التزام الشركات المنفذة لتلك المشروعات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع العمال للحفاظ على صحة وسلامة العاملين في قطاع الإنشاءات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين بالمواقع الإنشائية من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.بدأ الداودي بتفقد محطة محولات كهرباء نجع حمادي الجديدة جهد ٥٠٠ كيلو فولت وبسعة ١٥٠٠ ميجا فولت أمبير واطمئن على ارتداء العمال لوسائل الأمان والوقاية كالكمامات والخوذات البلاستيكية.