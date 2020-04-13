سانشو يفضل مانشستر على تشيلسي.. وعملاق جديد يظهر في الصورة

أشارت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، بعض المستجدات بخصوص موقف الدولي الإنجليزي " جادو ن سانشو " نجم بوروسيا دورتموند الألماني، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقاً لتقارير صحفية بريطانية، نقلاً عن شبكة " توتو ميركاتو " الإيطالية، فإن سانشو يرفض الإنضمام لتشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وأضافت التقارير، أن الذهاب لمانشستر يونايتد هي الرغبة الأولى لصاحب الـ20 عاماً في الوقت الحالي.





وأمدت التقارير، أن اليونايتد هو النادي الأقرب لسانشو حالياً، إلا أن نادي ريال مدريد الإسباني مازال متواجداً في الصورة، بالنسبة لضم نجم مانشستر سيتي السابق.





ويبدو وأن نادي بوروسيا دورتموند قد استسلم لفكرة بيع سانشو خلال الموسم القادم، حيث بدأ النادي الألماني في البحث على بديله خلال الموسم القادم.





وذكرت تقارير صحفية ألمانية في وقت سابق، أن " فيران توريس " جناح نادي فالنسيا الإسباني الشاب هو الموشح الأول لخلافة سانشو في ملعب " سيجنال إيدونا بارك ".





ويحظى توريس بإهتمام العديد من كبار أوروبا، إلا أن دورتموند يثق في قدرته على إقناع اللاعب بالإنضمام للفريق في المستقبل.