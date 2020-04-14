برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا

أعلنت وزارة الصحة المصرية أحدث إحصائية لفيروس كورونا، حيث سجلت 2065 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 589 شخص، ووفاة 159 حالة، بينما سعت مصر لمكافحة الفيروس بتطبيق حظر التجول وغلق السينمات والمسارح والمحلات والمطاعم وتقليل العمالة في المصالح الحكومية والشركات، وحققت تحسنًا اقتصاديًا على الرغم من إجراءات المكافحة.





تحسن اقتصادي

أوضحت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات كثيرة حيث نشرت الصفحة "فيديو" تحت عنوان "الاقتصاد المصري في 60 ثانية"، تضمن الفيديو، الذي بثته شبكة "سي إن إن" العالمية، تقريرا مصورا عن تحسن أداء الاقتصاد المصري، وتحقيق أعلى معدلات نمو مرتفعة 5.6% في 2019 مما جعله واحد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.





ونجحت مصر في تحديث بنيتها التحتية وتوسيع قناة السويس، وإنشاء المنطقة الحرة، وتعزيز السياحة، والاستثمار في الطاقة خضراء، وتدشين أكبر تجمعات الشمسية، والتي تخدم مليون منزل.





وكشف التقرير، الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحديث البنية التحتية الاقتصادية منها توسيع قناة السويس، وإنشاء مناطق حرة اقتصادية، وتعزيز حركة السياحة، الاستثمار في الطاقة الخضراء، وإنشاء مشروع "بنبان" الذي يعد واحدا من أكبر المجمعات الشمسية في العالم.





دعم الصحة

رصدت وزارة المالية زيادات، في موازنة الجديدة هذا العام، لمخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه عن العام المالي الحالي وتمويل مبادرات وزارة الصحة، وتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل ودعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين وزيادة مكافأة أطباء الامتياز.





تتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75٪ في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بتكلفة إضافية تصل إلى 2.25 مليار جنيه، ويبلغ إجمالي هذا البدل أكثر من 5.25 مليار جنيه، يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة.





دعم التعليم

وقررت الحكومة زيادة ميزانية التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى 363.6 مليار جنيه وزيادة ميزانية البحث العلمي بقيمة 7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه.





وقررت الحكومة تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال ليصبح إجمالي ما خصص لمعلمي التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ليصبح إجمالي هذا الدعم 1.6 مليار جنيه حتى موازنة العام الحالي.





المعاشات

قررت الحكومة زيادة دعم الجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) بـ 2.7% ليبلغ 19 مليار جنيه، تخصيص 84.4 مليار جنيه لمنظومة التموين ورغيف العيش.





قررت الحكومة زيادة المعاشات بنسبة 14% في أول يوليو القادم، بتكلفة اجمالية 31 مليار جنيه، وتمول الزيادة من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه، وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بإضافة نسبة 80٪ من العلاوات غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم من 1 يوليو 2006 حتى 30 يونيه 2016 بتكلفة مقدرة بنحو 35 مليار جنيه.





الأجور

قررت الحكومة إصلاح الأجور من خلال إجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، تمنح الحكومة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.





تمنح الحكومة العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12٪ من المرتب الأساسي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيها، وتحسين دخل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهري بفئات مالية مقطوعة وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية في يوليو المقبل.



