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برغم كورونا.. مصر تحقق تحسنا اقتصاديا
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:05 ص
سمر حسن
أعلنت وزارة الصحة المصرية أحدث إحصائية لفيروس كورونا، حيث سجلت 2065 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 589 شخص، ووفاة 159 حالة، بينما سعت مصر لمكافحة الفيروس بتطبيق حظر التجول وغلق السينمات والمسارح والمحلات والمطاعم وتقليل العمالة في المصالح الحكومية والشركات، وحققت تحسنًا اقتصاديًا على الرغم من إجراءات المكافحة.
تحسن اقتصادي
أوضحت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات كثيرة حيث نشرت الصفحة "فيديو" تحت عنوان "الاقتصاد المصري في 60 ثانية"، تضمن الفيديو، الذي بثته شبكة "سي إن إن" العالمية، تقريرا مصورا عن تحسن أداء الاقتصاد المصري، وتحقيق أعلى معدلات نمو مرتفعة 5.6% في 2019 مما جعله واحد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
ونجحت مصر في تحديث بنيتها التحتية وتوسيع قناة السويس، وإنشاء المنطقة الحرة، وتعزيز السياحة، والاستثمار في الطاقة خضراء، وتدشين أكبر تجمعات الشمسية، والتي تخدم مليون منزل.
وكشف التقرير، الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحديث البنية التحتية الاقتصادية منها توسيع قناة السويس، وإنشاء مناطق حرة اقتصادية، وتعزيز حركة السياحة، الاستثمار في الطاقة الخضراء، وإنشاء مشروع "بنبان" الذي يعد واحدا من أكبر المجمعات الشمسية في العالم.
دعم الصحة
رصدت وزارة المالية زيادات، في موازنة الجديدة هذا العام، لمخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه عن العام المالي الحالي وتمويل مبادرات وزارة الصحة، وتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل ودعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين وزيادة مكافأة أطباء الامتياز.
تتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75٪ في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بتكلفة إضافية تصل إلى 2.25 مليار جنيه، ويبلغ إجمالي هذا البدل أكثر من 5.25 مليار جنيه، يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة.
دعم التعليم
وقررت الحكومة زيادة ميزانية التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى 363.6 مليار جنيه وزيادة ميزانية البحث العلمي بقيمة 7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه.
وقررت الحكومة تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال ليصبح إجمالي ما خصص لمعلمي التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ليصبح إجمالي هذا الدعم 1.6 مليار جنيه حتى موازنة العام الحالي.
المعاشات
قررت الحكومة زيادة دعم الجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) بـ 2.7% ليبلغ 19 مليار جنيه، تخصيص 84.4 مليار جنيه لمنظومة التموين ورغيف العيش.
قررت الحكومة زيادة المعاشات بنسبة 14% في أول يوليو القادم، بتكلفة اجمالية 31 مليار جنيه، وتمول الزيادة من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه، وضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بإضافة نسبة 80٪ من العلاوات غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم من 1 يوليو 2006 حتى 30 يونيه 2016 بتكلفة مقدرة بنحو 35 مليار جنيه.
الأجور
قررت الحكومة إصلاح الأجور من خلال إجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، تمنح الحكومة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.
تمنح الحكومة العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 12٪ من المرتب الأساسي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيها، وتحسين دخل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهري بفئات مالية مقطوعة وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية في يوليو المقبل.
تخصص الحكومة 1.5 مليار جنيه لترقيات الموظفين من 1 يوليو 2020 بزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8000 جنيه إلى 15000 جنيه، يعفي الدخل السنوي أقل 24 ألف جنيه من سداد الضرائب، ووضع شريحة ضريبية بقيمة 2.5٪ لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويا، تقليل ضرائب كسب العمل لأصحاب الدخول المنخفضة 4 مليارات جنيه، لتخفيف العبء عن المواطنين وبلغت زيادات في مخصصات الأجور بنحو 34 مليار جنيه.
الوضع الوبائي في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 41 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 488 حالة حتى اليوم.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ 488 متعافي.
تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وأشار إلى تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 5 حالات.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل، تخضع للرعاية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد أمس يوم الاثنين، هو2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و164 حالة وفاة.
الوزيرة تجتمع مع الأطقم الطبية
وفي إطار التنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى "الصداقة بأسوان، إسنا بالأقصر، أبو تيج بأسيوط، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة".
وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وهيئة مكتب اللجنة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج ومعايير مكافحة العدوى.
وأوضحت أنه يتم متابعة ما قامت به الوزارة من استحداث سياسة لنقل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.
وأضافت أنه من ضمن حالات الشفاء المعلن عنها اليوم، هنالك 21 حالة تم شفائها وخرجت من الفنادق ونزل الشباب من محافظات الجيزة والإسكندرية ودمياط، وذلك من أصل 185 متواجدين بالحجر الصحي في تلك الأماكن، ويتلقون الرعاية الطبية.
وقالت: إن ذلك يعد مؤشرًا إيجابيًا لنجاح سياسة الحجر الصحي خارج مستشفيات العزل، التي اتبعتها الوزارة مؤخرًا.
ولفتت إلى أنه جارٍ نقل عدد من الحالات التي استجابت للعلاج في مستشفيات اسنا بالأقصر والصداقة بأسوان إلى نزل الشباب التي تأهيلها في هذه المحافظات.
الوزيرة تطالب بزيادة الوعي
وشددت الوزيرة على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، كما ناشدت كافة المواطنين في حال ظهور أي أعراض عليهم، التوجه فورًا إلى مستشفيات الحميات أو الصدر أو التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن 105 أو عن طريق خدمة الواتساب الخاصة بالوزارة والتي تم إطلاقها.
الوزيرة تشكر الأطقم الطبية
كما توجهت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالشكر لكافة الأطقم الطبية العاملة في كل مستشفيات مصر وأسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
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