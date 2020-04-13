خبير اقتصاد عالمي يتوقع حدوث صدام بين الصين وأمريكا هذا العام

توقع الدكتور طلال أبو غزالة، خبير الاقتصاد الدولي، حدوث صدام بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا العام، حيث سينتهي الصراع بين أمريكا والصين لعام ثنائي أو ثلاثي القيادة.





وأشار "أبو غزالة"، خلال لقاء خاص عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن النظام العالمي الجديد سيعيد النظر في الاتفاقيات الدولية بدءًا من حق الفيتو حتى القضية الفلسطينة.





وأضاف خبير الاقتصاد الدولي، أن الصراع الأمريكي الصيني، سببه رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الهيمنة على الاقتصاد العالمي.



