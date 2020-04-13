تصريح مهم لوزيرة الهجرة بشأن موعد إعادة العالقين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: إنه لم يتم إقرار الجدول الزمني حتى الآن لإعادة العالقين بالخارج.





وأشارت إلى أن العالقين هم كل مصري في زيارة أو مهمة عمل أو نشاط تجاري أوثقافي أو كان حاضرا في مؤتمر ما.





وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن عدد العالقين نحو 3378 في عدد من دول العالم، وأنهم في دول عربية وأوروبية وأفريقية وآسيوية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.





ولفتت إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، إعلان القواعد والجدول الخاص بإعادتهم وطرق ونظم إعادتهم من خلال السفارات المصرية، وأن العالقين يتم التعرف عليهم من خلال تأشيرة الخروج الخاصة بهم.



