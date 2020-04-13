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لمواجهة كورونا.. "نتنياهو" يعلن فرض إغلاق شامل على المدن والأحياء

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:45 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي - نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي - نتنياهو
وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، فرض إغلاق شامل على المدن والأحياء ابتداء من عصر غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد وفيات كورونا في إلى 113 شخصًا، موضحة أن عدد المصابين وصل إلى 11,235، وتماثل للشفاء 1689، لافتة إلى أن معظم حالات الوفيات هم مسنون كانون يعانون من أمراض مزمنة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,895 مليون إصابة، بينهم أكثر من 117 ألف حالة وفاة، وأكثر من 438 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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