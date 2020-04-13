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نجم الأهلي مطلوب في المقاصة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تلقى محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من ناديه السابق مصر المقاصة للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

ودخل اللاعب دائرة اهتمامات المقاصة لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب بأنه تلقى عرضًا للانضمام إلى المقاصة ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم بداية من الموسم المقبل.

وخرج وحيد من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي هذا الموسم حيث شارك في ٣ مباريات فقط.

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