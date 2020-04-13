مصطفى الفقي: تغيرات منتظرة بالمنطة العربية والعالم عقب انتهاء كورونا

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية: إننا في حالة حرب على وباء غير منظور، لافتًا إلى أن هذه الوباء سيؤدي إلى زيادة قبضة الحكم في كل النظم، بمعنى أن النموذج الصيني سيكون أكثر قبولًا في العالم، وهذا يعتبر ردة في الحريات الفردية.





ولفت "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إلى أن المنطقة العربية ستتغير خلال الفترة المقبلة، لان أزمة كورونا أثبتت أن الثروة لا تعني كل شيء، ولكن العلم والبحث العلمي أهم.





وأشار إلا أن فيروس كورونا تهذيب وإصلاح للبشرية بشكل قاطع، معقبًا "من كان يتصور بأن الولايات المتحدة تقف عاجزة أمام هذا الفيروس، وتقدم آلاف من الموتى".



