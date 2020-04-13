أحمد السعدني يهاجم "الفنانين": "الجهل وباء زي كورونا"

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أعرب الفنان أحمد السعدني، عن استيائه من تصرفات بعض الفنانين التي كانت تقوم بتوجه النصائح الجمهور وتفعل عكس ذلك.



وكتب أحمد السعدني، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "والله ما بلقح ولا اقصد حد بس ازاي في ناس بعد ما عملت ڤيديوهات تقول للناس متنزلوش بينزلوا و بيشتغلوا و بيسلموا و يحضنوا و يا ريت في المتداري لا دول بينزلوا صور و ڤيديوهات".





وأضاف "السعدني"، "هما بيعملوا كده عادي كأنهم قاصدين يستفزوا الناس و الغريبه ان في ناس متضايقه من الغلابه اللي بينزلوا علي اكل عيشهم".



وأختم "أحمد"، حديثه قائلا: "للأسف الجهل غير مرتبط لا بطبقه ماديه و لا بتعليم هو وباء زيه زي الكورونا كده حتقولي و انت مالك حقولك الناس اما بتشتم بتجمع فحضرتك انا بيتسبلي بسببك شكراً".



يشار إلي أن أخر أعمال الفنان أحمد السعدني، مسلسل "زي الشمس" مع النجمة دينا الشربيني، وتم عرضه في دارما رمضان 2019 وحقق نجاح كبير أثناء عرضه.