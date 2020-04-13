بخبرة 308 سنة.. أبطال "سكر زيادة" يخوضون السباق الرمضاني المقبل

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فنانات موهوبين لهم تاريخ عظيم في المجال الفني، من أول ظهور لهم على الشاشة بنكهة خاصة تميزهم في جميع أعمالهم، فيحنما ترى لهم عملا جديدا تستطيع أن تتأكد وبثقة من نجاحه، ويستعدون بإطلالة قويك في هذا السباق الرمضاني المقبل في مسلسل "سكر زيادة".



ويعرض ' الفجر الفني ' نبذة عن هؤلاء الفنانات.



1-سميحة أيوب:



فنانة متألقة في جميع ما ينسب اليها من أعمالا تبلغ ال88 من عمرها ومع كل عام جديد بعمرها تقدم معه فنا مميزا وراقي يليق بتاريخها العظيم الدي قدمته، حيث بدأت حياتها الفنية بالعمل المسرحي، ولقبت من قبل الجمهور "بسيدة المسرح العربي''، ثم خاضت الى العمل الفني في السينما وقدمت باقة رائعة من الأفلام منها أغلى من عنيا، جسر الخالدين، الغائبة، قلبي يهواك، شاطئ الغرام، سوق الحريم، فجر الاسلام.



كما انها شاركت في العديد من المسلسلات التي تميزها منها سعد اليتيم، ضبط وإحضار، مولد وصاحبه غايب، أوان الورد، مملوك في الحارة، الضحية، أميرة في عابدين، زهرة في الأرض البور، المصراوية، سكر زيادة.



ويذكر أن أخر الأعمال التي شاركت بها في عام 2016، في فيلم "حكاية نساء" الذي شارك فيه كلا من مفيد فوزي، طارق الشناوي، شريف عرفة، جميل راتب، سمير فرج، فاروق الفيشاوي، تأليف وإخراج روجينا بسالي.



2-نادية الجندي:



نجمة الجماهير كما لقبت من قبل محبينها ومتابعيها تبلغ ال 74 من عمرها، لكنهما مر عليها ليس مجرد أعوام وتقضيها بل تاريخ وتمجده لنفسها بالمجال الفني، بدأت مسيرتها الفنية في تجسيد شخصية "جميلة" مع الفناني رشدي أباظة وأحمد مظهر وكان لها طلة مميزة خفيفة على قلوب الجماهير.



وقدمت العديد من الأعمال الفنية منها زوجة من الشارع، عاصفة من الحب، الحب الخالد، أيام ضائعة، الدوامة، من أطلق الرصاص على هند علام، ملكة في المنفى.



وكان أخر ظهور لها في عام 2015 من خلال مشاركتها في مسلسل "أسرار" الذي دارت أحداثه حول قتل طبيبة متخصصة بالطب الشرعي لكلا من ابنها وزوجها، وشارك في هذا المسلسل العديد من الفنانين، تأليف أحمد صبحي، إخراج وائل فهمي عبد الحميد، أحمد أبو السعود، وتخوض هذا السباق الرمضاني المقبل في مسلسل "سكر زيادة".



3-نبيلة عبيد:



"نجمة مصر الأولى" كما عرفت من قبل الملايين، وهذا اللقب لم تكتسبه من فراغ بل لمجهوداتها الفنية ورقي تقديمها لأدوارها التي تكاد أن تصدق انها حقيقة وليس مجرد عمل فني.



تم اكتشافها من قبل المخرج "عاطف سليم" وشاركت في أولى أعمالها الفنية معه في فيلم "مفيش تفاهم"، ومن بعده قدمت أول بطولة مطلقة لها من خلال فيلم "رابعة العدوية".



جسدت شخصيات عديدة وتألقت في أدائها ببراعة منها شخصية الابنة وسيدة الاعمال والزوجة المثالية والقاتلة والسارقة، كما انها برعت في تجسيد شخصية الأم.



وقدمت أخر عمل فني لها من خلال تقديمها للمسلسل الاذاعي "أوراق رسمية" الذي عرض في عام 2016 بمشاركة العديد من الفنانين منهم أشرف عبد الغفور، رشوان توفيق، نادية رشاد، حلمي فودة، وأخرون، تأليف عبد الحميد أبو زيد، إخراج أمجد أبو طالب.



4-هالة فاخر:



فنانة متميزة تنتمي لعائلة فنية وحققت مقولة "ما شابه أباه فما ظلم" فهي ابنة الفنان العظيم "فاخر محمد فاخر"، عاشقة للفن منذ صغرها بدأت مجالها الفني عندما رشحها المخرج "حسن الامام" معه في فيلم "لن أبكي أبدا" وكانت مازالت طفلة تبلغ الحادية عشر من عمرها ولكن بالرغم من صغر عمرها الا انها أثبتت كفائتها بكل براعة وتفنن.



وقدمت العديد من الأعمال الفنية الحية في قلوب الجماهير وحينما تذكر اسم عملا لها بالطبع لا أحد يستطيع أن يجهله، ومن هذه الأعمال امرأة على الهامش، الخرساء، مراتي مدير عام، بين القصرين، البوليس النسائي، بلاغ النائب العام، خرم إبرة، علي يا ويكا، شرف فتح الباب، لحظات حرجة، قيد عائلي وهذا أخر عمل قامت بتقديمه في عام 2019 والذي دارت أحداثه في اطار من التشويق والاثارة.



وشارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي" كلا من عزت العلايلي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، كارولين عزمي، بوسي، دينا فؤاد، وأخرون، تأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة.



وهؤلاء الفنانات الذين صنعوا علامة مشرفة في تاريخهم الفني سوف يطلون على جمهورهم في سباق الموسم الرمضاني المقبل 2020، من خلال مشاركتهم في مسلسل "سكر زيادة''، والذي تدور أحداثه في اطار من الدراما الكوميدية بينهما ويتم النصب عليهم.



وشارك في بطولة مسلسل "سكر زيادة" كلا من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، روجينا، مصطفى أبو سريع، انجي علي، مايان السيد، محمد عادل، خالد أنور، سليمان عيد، وأخرون، تأليف أمين جمال، ابراهيم محسن، إخراج وائل إحسان.