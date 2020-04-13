أبرزهم صالح سليم وأحمد صلاح حسني.. نجوم كرة القدم في ملاعب السينما

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على مدار تاريخ السينما المصرية اجتذبت العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع ليس فقط ممن يمتهنون التمثيل نجوم الرياضة وبالأخص كرة القدم.



كانت السينما مصدر جذب كبيرة لنجوم الكرة خارج المستطيل الأخضر، ووجدوا في أنفسهم مهارة أخرى بخلاف مداعبة الكرة.



وترصد لك بوابة "الفجر الفني" نجوم كرة القدم في ملاعب السينما في هذا التقرير



1- صالح سليم



لعل أبرزهم المايسترو والأسطورة صالح سليم لاعب ورئيس النادي الأهلى الأسبق شارك ونجح في أكثر من عمل سينمائي وهم "الشموع السوداء" مع المطربة نجاة الصغيرة.



كما شارك في فيلم "الباب المفتوح" مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ودور صغير في فيلم "السبع بنات" مع عدد من النجوم حسين رياض، نادية لطفي، سعاد حسني.



اعتبر صالح سليم، نفسه غير ناجح ورفض عروض للاستمرار في تقديم مزيد من الأعمال بالرغم ان وجهه كان مقبولًا لشاشة السينما.



2- اكرامي



حارس مرمى النادي الأهلى الأسبق إكرامي، ممن اجتذبتهم السينما ولكن برع في الجانب الكوميدي.



شارك إكرامي، في فيلمين مع الملك فريد شوقي، "رجل فقد عقله" بجانب الزعيم عادل إمام، و"يا رب ولد"، و"مرسي فوق مرسي تحت" مع النجم الكبير محمود ياسين، وأخيرًا إحنا بتوع الإسعاف عام 1984.



3- عصام بهيج وعدد من نجوم نادي الزمالك



شارك نجوم الزمالك وعلى رأسهم الكابتن عصام بهيج، وعدد من لاعبي نادي الزمالك في تجربة وحيدة في فيلم "حديث المدينة" وظهر فيه عصام بهيج وطه إسماعيل وعلي محسن، والشاذلي والفناجيلي وريعو ورأفت والروبي.



4- بعض لاعبي نادي الترسانة



شارك بعض من لاعبي نادي الترسانة، في فترة الخمسينيات بفيلم "كابتن مصر" بطولة نجم الكوميديا إسماعيل يس، وتم تصوير المشاهد الرياضية بنادي الترسانة.



5- حسام البدري



شارك الكابتن حسام البدري، نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر الأول حاليًا، في فيلم "يا رب ولد" بمشهد مع عدد من نجوم الكرة ومنهم الكابتن جمال عبد الحميد.



6- جمال عبد الحميد



نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق جمال عبد الحميد، في تجربة قصيرة بفيلم "الصاغة" مع النجم كمال الشناوين والفنانة فيفي عبده.



7- ظهور شرفي لعدد من النجوم



في ظهور شرفي لنجوم الكرة في فيلم "الزمهلاوية" وهم جمال حمزة، عمرو زكي، عصام الحضري، ومحمد شوقي.



8- عادل هيكل



مشاركة وحيدة لحارس مرمى النادي الأهلي الأسبق عادل هيكل، في فيلم “اشاعة حب” مع عمر الشريف وهند رستم، سعاد حسني، يوسف وهبي.



9- خالد الغندور



ظهر الكابتن خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك الأسبق في فيلم “الحاسة السابعة” مع النجم أحمد الفيشاوي، وهي المشاركة الوحيدة له.



10- ابراهيم سعيد



مدافع الأهلي والزمالك والاسماعيلي وعدد كبير من الأندية ومنتخب مصر السابق الذى خاض تجربة احتراف بالدوري الانجليزي مع ايفرتون وبعدها بالدوري التركي والسويدي، شارك إبراهيم سعيد، في مسلسل "مزاج الخير" بطولة النجم مصطفى شعبان، ومن حينها ترك المستطيل الأخضر وشارك في عالم الرقص بأحد البرامج.



11- أحمد صلاح حسني



لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد صلاح حسني، اتجه للسينما لحبه الشديد لها وانتقل للتمثيل بعد اعتزاله كرة القدم ححق نجاحًا وأصبح وجهه مألوفًا للجمهور والعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ولعل أبرزهم الخلية، والممر، وفي التليفزيون "حكايتي" الذي تصدر مؤشرات البحث العالمي جوجل لعدة مرات خلال شهر رمضان.

