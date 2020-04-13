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آية عبدالله: "الأفعال هي التي تؤكد صدق المحبة"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:45 م
اية عبدالله
اية عبدالله
فايقة محمد عادل
نشرت الفنانة أية عبدالله صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وعلقت قائلة الأفعال هي التي تؤكد صدق المحبة ، أما الكلام فالكل فلاسفة .

وظهرت أيه بإطلالة كاجول مرتدية بنطلون جينز وتيشرت أصفر ، واعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل ومن الناحية الجمالية وضعت مكيب هادئ فزادها جمالا .

وعلق أحد متابعيها قائلا أجمل فنانة بمصر ربنا يوفقك ويسعدك

على صعيد أخر ، تستعد أيه لتصوير فيلم جديد عن قصة حياة رابعة العدوية وهو قصة المؤلف طارق الزند وإنتاج محمد الكعبى ، صرحت أية لـ الفجر الفنى أن فيلمها سيكون مختلفاً بعض الشئ عن الفيلم الذى سبق وقد جسدته الفنانة نبيلة عبيد وسيحتوى الفيلم على تفاصيل جديدة فى حياة رابعة.

الجدير بالذكر أن أية قد أطلقت كليب شباب زى الفل مع المطرب رنيم كوتيط وهى من كلمات عزيز سلامة وألحان محمد نور وتوزيع زوم ومن إخراج محمد جمعة وإنتاج شبكة قنوات osn .
آية عبدالله: الأفعال هي التي تؤكد صدق المحبة

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