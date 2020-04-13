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إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:50 م
إيمان أيوب
إيمان أيوب
مي مرسي
تشارك الفنانة الشابة إيمان أيوب، في مسلسل "البيت الكبير"، بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد بدير ولوسي وسوسن بدر وحجاج عبد العظيم وطارق صبري.

وتعود "أيوب"، بهذا العمل إلى الساحة الفنية بعد غياب طال لفترة كبيرة وذالك بعد أن لمعت وتألقت في عدد من الأعمال التي حققت من خلالها نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجماهير ومنها "حياة الجوهرى".

وتجسد "أيوب" دور فتاة صعيدية تسمى "فاطمة" والتي تنتمي إلى أسرة "عبد الحكيم"، أبناء عمها الذي يسمى "عبد الله"، والمسلسل من إخراج محمد النقلي وتأليف أحمد صبحي وإنتاج "إم أر جي".

وتستعد "أيوب" في هذه الأيام للمشاركة في ست كوم صعيدي ومسرحية استعراضية تشبه "علشان خاطر عيونك".
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد
إيمان أيوب تعود إلى الساحة الفنية من جديد

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الكلمات المفتاحية

عودة الي الساحة ايمان ايوب الفنى البيت الكبير اخبار الفجر الفني

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