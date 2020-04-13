فتوى جديدة بشأن صيام رمضان في ظل انتشار كورونا (فيديو)

قال الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر للفتوى: إنه لا يجوز للمسلم أن يفطر رمضان إلا إذا قرر الأطباء وثبت علميًا أن الصيام سيجعله عرضة للخطر.





وأوضح "الحديدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الاثنين، أنه لم يثبت علميًا حتى الآن، أن الصيام يعرض الإنسان لخطر فيروس كورونا.





وأضاف أن الإسلام حث على حفظ النفس، ودفع إلى حفظ النفس دفعًا، حيث يجب على الإنسان أن يتخذ كافة الإجراءات التي تقيه من المخاطر.



