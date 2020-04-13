عكس التوقعات.. الأهلي يقرر عودة لاعبه المعار

استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة لاعب الفريق المعار خلال الفترة القادمة بعد نهاية الموسم الجاري.

ويدرس الأهلي عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار في صفوف فريق سموحة بعد نهاية الموسم الجاري بقرار من المدير الفني رينيه فايلر.

وكان عبد المنعم قد نال إشادة خاصة من الجهاز الفني للأهلي ولذلك تم الاتجاه نحو اعادته من جديد للفريق للاعتماد على خدماته بالموسم المقبل.





وتواصل الأهلي مع اللاعب خلال الساعات الماضية للتأكيد على حاجة الجهاز الفنى لخدماته ليبدي اللاعب سعادته بالعودة من جديد للقلعة الحمراء.





يأتى تفكير الجهاز الفنى للأهلى فى عودة محمد عبد المنعم، من أجل تدعيم خط الدفاع فى ظل الإصابات الكثيرة التى عانى منها الفريق فى الفترة الماضية، كما يجيد عبد المنعم المشاركة فى خط الوسط.



