فرق وقائية تطوعية لمواجهة فيروس "كورونا" بكفرالشيخ

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أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، انطلاق فرق التصدي الوقائي التطوعية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة تحت شعار "خليك فى بيتك"، وذلك تحت إشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.



وأكدت سلام، في بيان اليوم الإثنين، أن الحملة ستكون تحت إشراف مدير عام الطب الوقائي، واعداد وتدريب الدكتورة شيماء عكاشة، مدير إدارة الأمراض المعدية والترصد ومنسق عام كورونا بكفر الشيخ.





من جانبها فقد أكدت الدكتورة شيماء عكاشة، أنه تم إعداد خطة موحدة لتكوين فرق تصدى متطوعة للمساعدة ف أعمال ترصد الكورونا ومتابعة القادمين والمخالطين على أن يتكون الفريق من 15 إلى 20 متطوع (صيادلة أو أسنان أو بشرى أو علاج طبيعي)، حيث تم التدريب من خلال إدارة الأمراض المعدية والترصد بالمديرية على الترصد النشط، وترصد الحدث، ومتابعة المخالطين والقادمين، وإجراءات العزل المنزل، وإجراءات الحجر، والتوثيق الالكترونى، والتوعية والتثقيف الصحى.



وأضافت عكاشة، أنه تم عمل شعار الحملة وطباعته على بالطو كل طبيب لوجو خليك فى بيتك، وسوف يتم التنسيق العمل من خلال مشرف بالمديرية لكل إدارة صحية مع مدير الإدارة ومسؤل الوقائي ومسؤل الترصد لمتابعة أعمال الفرق والتدريب الدورى والتدريب ع رأس العمل.



وأكدت عكاشة أنه تم تسجيل فيديوهات تدريبية كورش عمل للشباب المتطوعين منعا للتجمعات أو الندوات إلى جانب عمل جروب واتس مركزى يضاف عليه جميع الفرق بالمحافظة للرد ع اى استفسار ولسرعة تلقى البلاغات والتعامل الفورى معها ايا كان نوع البلاغ من مواطن أو جهة أمنية أو كماين أو علاج حر أو ترصد نشط أو ترصد حدث.



وقد أطلقت وكيلة الوزارة، إشارة بدء عمل الفرق واوصت مواطنين كفرالشيخ بنفس شعار الحملة خليك ف بيتك، وعليهم إلتزام منازلهم قدر الإمكان، واتباع كافة أساليب الوقاية لمواجهة إنتشار فيروس "كورونا المستجد"، وكذلك عدم ترديد الشائعات ومحاولة تقصي الحقائق من خلال البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة بصفة مستمرة إعمالا بمبدأ الشفافية في كشف كافة المعلومات.