Advertisements

تصريحات مثيرة من برناردو سيلفا ضد محمد صلاح

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:52 م
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد عصام


تحدث اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على الجوائز الفردية في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن بعض الجوائز تعطى من جانب المجاملة والقوة الإعلامية.

وقال سيلفا في تصريحات حسب حواره مع Bleacher Report : "الجوائز الفردية لا تعتمد على مستوى اللاعبين داخل الملعب فقط، لا هناك بعض المعايير الأخرى مثل القوة الإعلامية وقوة النادي".

وأضاف : "في الموسم الماضي لعب كيفين دي بروين موسما لا يصدق، وسجل محمد صلاح أهداف كثيرة وفي النهاية أعطوا الجائزة لصلاح، وأيضاً في المواسم الماضي كنا نحقق البريميرليج بفارق 30 نقطة ولم يعطى التقدير الحقيقي لبعض اللاعبين".

وتابع : "هناك بعض اللاعبين الذين ظلموا بشكل كبير في السنوات الأخيرة مثل ديفيد سيلفا وسيرجو اجويرو، حيث أنهم يحققون مواسم مثالية في كل شيء ويتوجون بالالقاب، ولكن في النهاية لا يحصدون جوائز فردية".

أخبار تهمك

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

7 أسماء من العيار الثقيل على طاولة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مفاجأة على رادار الزمالك واتحاد الكرة يوقفها

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف وموقف رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 5 ساعات

أثبتت كفاءة.. "الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يجدد عقد نجم جديد مقابل أعلى راتب في الفريق

منذ ساعة

محصنون ضد كورونا.. "الصحة العالمية" تزف بشرى لهذه الفئة (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الصحة: 5 حالات وفاة و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عكس التوقعات.. الأهلي يقرر عودة لاعبه المعار

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

محصنون ضد كورونا.. "الصحة العالمية" تزف بشرى لهذه الفئة (فيديو)

06:52 م

عاجل.. الصحة: 5 حالات وفاة و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:16 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

04:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي