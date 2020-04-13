تصريحات مثيرة من برناردو سيلفا ضد محمد صلاح









تحدث اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على الجوائز الفردية في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن بعض الجوائز تعطى من جانب المجاملة والقوة الإعلامية.





وقال سيلفا في تصريحات حسب حواره مع Bleacher Report : "الجوائز الفردية لا تعتمد على مستوى اللاعبين داخل الملعب فقط، لا هناك بعض المعايير الأخرى مثل القوة الإعلامية وقوة النادي".





وأضاف : "في الموسم الماضي لعب كيفين دي بروين موسما لا يصدق، وسجل محمد صلاح أهداف كثيرة وفي النهاية أعطوا الجائزة لصلاح، وأيضاً في المواسم الماضي كنا نحقق البريميرليج بفارق 30 نقطة ولم يعطى التقدير الحقيقي لبعض اللاعبين".





وتابع : "هناك بعض اللاعبين الذين ظلموا بشكل كبير في السنوات الأخيرة مثل ديفيد سيلفا وسيرجو اجويرو، حيث أنهم يحققون مواسم مثالية في كل شيء ويتوجون بالالقاب، ولكن في النهاية لا يحصدون جوائز فردية".



