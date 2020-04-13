تصريح قوي لمبعوث الأمم المتحدة بشأن مصر بعد أزمة كورونا

قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بأجندة التمويل 2030: إن التقديرات الدولية لعام 2020، تشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة خلال أزمة كورونا.





وأشار إلى أن مصر لديها قدرة كبيرة على الانطلاق بعد أزمة كورونا بإذن الله.





وتابع "محي الدين"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين عبر سكايبي، برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الاثنين، أن هناك 200 مليون شخص فقدوا وظائفهم حول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا، و20 مليون منهم في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.





ولفت إلى أن صندق النقد الدولي سيجتمع بداية الفترة المقبلة، لمناقشة مساندة الدول الأكثر فقرًا في مواجهة هذه الغمة الخبيثة.





ولفت إلى أنه يرفض نظرية المؤامرة حول فيروس كورونا، خاصة أن كل اقتصاديات العالم شدت تراجعا كبيرًا بسب هذه الأزمة.



