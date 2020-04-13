وزير القوى العاملة يشيد بالتزام المصريين أثناء صرف منحة الـ500 جنيه (فيديو)

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن تنظيم اليوم الأول لصرف منحة العمالة غير المنتظمة كان غير عادي، موجها التحية لوزارة الاتصالات وهيئة البريد بسبب الترتيبات التي قاموا بها لتنظيم عملية الصرف.





ونوه بأنه كان هناك تشديد بأنه يجب أن يكون هناك التزامات بالاجراءات لحماية العمالة من أي إصابة.





وأشار "سعفان"، خلال اتصال هاتفي برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن المواطنين كانوا ملتزمين اليوم، بالإجراءات الوقائية في أثناء فترة انتظارهم بشكل حضاري، وتم استبعاد نحو 500 ألف شخص من المتقدمين للحصول على المنحة بعد تدقيق بياناتهم.





وأوضح أنه في أثناء فحص البيانات تبين أن منهم أشخاص يحصلون على معاشات، وأن من سيتخلف عن صرف المنحة سيقوم بالصرف يوم 26 أو 27 أو 28 أو 29 أبريل، وسيرسل لهم رسالة بموعد الصرف قبل 24 ساعة من الموعد المحدد.



