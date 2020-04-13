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الرئيس الأوكراني يبحث مع ولي عهد أبوظبي جهود مكافحة كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:45 م
ولي عهد أبوظبي والرئيس الأوكراني
ولي عهد أبوظبي والرئيس الأوكراني
حلمي رمضان

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الإثنين اتصالاً هاتفياً، بولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد، وبحثا جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تلقيت اتصالاً هاتفياً من فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة.. بحثنا خلاله علاقات البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وجهود مكافحة فيروس "كورونا" وتداعياته الإنسانية والاقتصادية على المستوى العالمي ، إضافة إلى التعاون بين البلدين في مواجهة الفيروس".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,895 مليون إصابة، بينهم أكثر من 117 ألف حالة وفاة، وأكثر من 438 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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