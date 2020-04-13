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باﻷحمر .. شيري عادل تتألق بإطلالة جديدة عبر 'إنستجرام'

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:47 م
شيري عادل
شيري عادل
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة شيري عادل، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام'. 

وعلقت شيري قائلة: "ابتسم إنه المفتاح الذي يناسب قفل قلب الجميع".

وظهرت شيري مرتدية فستان أحمر ، واعتمدت علي الشعر المنسدل ، ووضعت مكيب هادئ متناسب مع اﻹطلالة .

وعلق أحد متابعيها قائلا : "أناقة ما شاء الله منورة". 

يذكر أن آخر أعمال شيري عادل، مسلسل "السهام المارقة"، الذي شاركت به رمضان 2017، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الداعيى عمرو مسعود، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.
باﻷحمر .. شيري عادل تتألق بإطلالة جديدة عبر 'إنستجرام'

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