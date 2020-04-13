وزارة التموين تطلق خدمة توصيل سلع "أهلا رمضان" لباب البيت

قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة قامت بتوفير كل المنتجات الخاصة بمعرض "أهلا رمضان"، منذ شهر ديسمبر الماضي، وليس خلال الأيام الحالية، لتكون كل السلع متوفرة في كل المحال التجارية، والأسواق، ومنافذ وزارة التموين البالغ عددها 1800 منفذ، في جميع المناطق والمحافظات والقرى، قبل بداية الشهر الكريم بفترة كافية.





وأضاف حسام الدين، أن الوزارة تواكب التطور التكنولوجي للإعلان عن منتجاتها وجميع الأفرع ومنافذ البيع من خلال موقع الوزارة على الإنترانت، وصفحتها على فيس بوك، كما أن المنتجات أصبحت مطروحة "أون لاين"، وبنفس السعر، ويجري توصيلها عن طريق الدليفري، حيث إن الشركات الإلكترونية قد وفرت 1300 مندوب للتوصيل إلى المنازل، لمنتجات "أهلًا رمضان"، وكل السلع الغذائية الاساسية، وبعض منتجات ياميش رمضان، وكميات كبيرة من البلح يبدأ من سعر 10 جنيهات للكيلو.





وتابع مساعد وزير التموين، أن هناك خصومات تصل إلى 20%، على كل منتجات معارض "أهلا رمضان"، وأن هناك تنسيق كامل مع كل الموزعين والموردين لتلك السلع، مشيرا إلى أن شهر رمضان الاستهلاك فيه يكون أكثر من المعدلات الطبيعية.