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عاجل.. الصحة الإماراتية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:56 م
حلمي رمضان
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في دولة الإمارات، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وقالت الصحة الإماراتية، في وقت سابق من اليوم، إنه تم شفاء 172 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 852 حالة
وأضافت: وتوفى 3 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة الإصابة بالفيروس، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 25 حالة.
كما أكدت على أن تم إجراء 23380 فحصاً جديداً ضمن خطة توسيع نطاق الفحوصات، لتغطية جميع المواطنين والمقيمين وفي مختلف مناطق الدولة باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,909 مليون إصابة، بينهم أكثر من 118 ألف حالة وفاة، وأكثر من 440 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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