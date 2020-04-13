Advertisements

عاجل.. الصحة الإماراتية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
حلمي رمضان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في دولة الإمارات، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقالت الصحة الإماراتية، في وقت سابق من اليوم، إنه تم شفاء 172 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 852 حالة 

وأضافت: وتوفى 3 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة الإصابة بالفيروس، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 25 حالة.

كما أكدت على أن تم إجراء 23380 فحصاً جديداً ضمن خطة توسيع نطاق الفحوصات، لتغطية جميع المواطنين والمقيمين وفي مختلف مناطق الدولة باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 1,909 مليون إصابة، بينهم أكثر من 118 ألف حالة وفاة، وأكثر من 440 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الفيروس كورونا الصحة الإماراتية الصحة الإمارات

أخبار تهمك

7 أسماء من العيار الثقيل على طاولة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

محصنون ضد كورونا.. "الصحة العالمية" تزف بشرى لهذه الفئة (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أثبتت كفاءة.. "الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يجدد عقد نجم جديد مقابل أعلى راتب في الفريق

منذ ساعة

صفقة مفاجأة على رادار الزمالك واتحاد الكرة يوقفها

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الصحة: 5 حالات وفاة و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيراميدز يدخل المنافسة لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عكس التوقعات.. الأهلي يقرر عودة لاعبه المعار

منذ أقل من ساعة

جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي في الصيف وموقف رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الإمارات تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي طرق مكافحة كورونا

البرازيل تعلن عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

السودان تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

"الصحة" تكشف عن خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة

الصحة السورية تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

قرار عاجل من النائب العام بشأن واقعة "الخانكة"

محصنون ضد كورونا.. "الصحة العالمية" تزف بشرى لهذه الفئة (فيديو)

06:52 م

عاجل.. الصحة: 5 حالات وفاة و125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:16 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إذاعة صلاة التراويح وفتح المساجد في رمضان

01:40 م

عاجل.. الكويت تعلن موعد بدأ إجلاء المواطنين من الخارج

04:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي