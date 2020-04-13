عاجل.. الصحة الإماراتية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك بالتزامن مع توسيع نطاق الفحوصات في دولة الإمارات، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".





وقالت الصحة الإماراتية، في وقت سابق من اليوم، إنه تم شفاء 172 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 852 حالة

وأضافت: وتوفى 3 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة الإصابة بالفيروس، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 25 حالة.

كما أكدت على أن تم إجراء 23380 فحصاً جديداً ضمن خطة توسيع نطاق الفحوصات، لتغطية جميع المواطنين والمقيمين وفي مختلف مناطق الدولة باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



