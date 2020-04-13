أراد الانضمام للقاعدة.. طليقة الهارب محمد شومان تكشف مفاجآت صادمة

قالت شيرين هلال، طليقة الممثل الهارب محمد شومان: إن الفنان المقيم حاليا بتركيا، كان يريد الذهاب إلى أفغانستان للانضمام إلى الإرهابين بالقاعدة.





ووصفت شرين هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، "شومان" بأنه سلفي متشدد، كاشفة عن أنه يبيع أي شيء مقابل المال، وأن أمواله حرام.





وأشارت إلى أنه فصل من عمله بسبب فشله، ولم يصرف على نجله وقامت بتربية ابنهما لوحدها، وكذلك زوجته الأخرى أم البنات.





وأضافت أن"الإرهابي من أسرة ضعيفة غير متماسكة، ومعتمد عليهم ماديا، وكان فاشلًا في دراسته بالجامعة، وأهلها حذروها من الزواج منه، مردفة: "يحاول بيع نفسه في تركيا، ولكنها سترميه يوما ما".





واستطردت أن "محمد شومان لم يحاول الاتصال بنجله نهائيا، ونجلي رفض الاتصال بوالده الهارب في تركيا لأنه يكرهه".





وذكرت أن "محمد شومان يراني سيدة كافرة، لأنني أدخلت ابني مدرسة فرنسية، وهو بيبيع الجميع من أجل الأموال، وليس له أي حق في التحدث عن نجله".





وطالبت الإرهابي الهارب بالانتحار بعد تبرأت ابنته منه، معلنة أنه ستنضم وأولادها لابنته من زوجته الأخرى، لإقامة دعوى للتبرأ منه"، مؤكدة أنها تكره جماعة الإخوان وتصرفاتهم.





واختتمت بقولها: "يا محمد أنت كومبرس فاشل.. وهنشوف فيك يوم".



