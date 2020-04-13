برلماني يشيد بجهود السيسي في مواجهة كورونا

أشاد محمد مدينة، عضو مجلس النواب، ورئيس اللجنة العامة للوفد بالقليوبية وعضو الهيئة العليا للحزب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة فيروس كرونا المستجد (كوفيد 19)، وبالدور الكبير الذي تبذله السلطة التنفيذية والجهات المعنية حماية لأرواح وصحة المواطنين.





وقال "مدينة"، في تصريحات اليوم الاثنين: إن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بادر منذ اللحظة الأولى بتدشين العديد من اللجان والمبادرات الصحية والتوعوية والتعليمية، والتي تعمل على مدار الساعة، وانطلقت من محافظتي القاهرة والجيزة لتجوب محافظات مصر.





وأكد أن اللجنة تكثف جهودها للوقوف إلى جوار الدولة وتقديم كافة أنواع العون والمحافظة على حياة وصحة المواطنين عبر التصدي للفيروس الذي تحول إلى جائحة تهدد العالم أجمع.





ونوه بأنه مستمر في التواصل والتنسيق مع أعضاء اللجنة العامة واللجان المركزية بالمحافظة لوضع آليات العمل خلال المرحلة القادمة، تنفيذا للتكليف الصادر من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الوفد في هذا الشأن.



