خلال 48 ساعة هاتف REALME NARZO 10A مُتاح في الأسواق بمواصفات رائعة وسعر منخفض

في السادس والعشرون من مارس الماضي تم إصدار هاتف REALME NARZO 10A داخل الصين، حيث أعلنت الشركة المُصنعة له وهي ريلمي أنه سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية قريبًا دون تحديد موعد خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم، ومن المعروف أن شركات الهواتف الذكية سواء الصينية أو الهندية تتبع تلك السياسة بطرح هواتفها أولاً داخليا، ثم بعد فترة لا تزيد عن شهر تقوم بإتاحتها في كل بلدان العالم وعلى ما يبدو أن ذلك يتم من أجل التعرف على رد فعل المستخدمين محليًا.









مواصفات هاتف REALME NARZO 10A



