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خلال 48 ساعة هاتف REALME NARZO 10A مُتاح في الأسواق بمواصفات رائعة وسعر منخفض

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:07 م
REALME NARZO 10A
REALME NARZO 10A
خلال 48 ساعة هاتف REALME NARZO 10A مُتاح في الأسواق بمواصفات رائعة وسعر منخفض

في السادس والعشرون من مارس الماضي تم إصدار هاتف REALME NARZO 10A داخل الصين، حيث أعلنت الشركة المُصنعة له وهي ريلمي أنه سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية قريبًا دون تحديد موعد خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم، ومن المعروف أن شركات الهواتف الذكية سواء الصينية أو الهندية تتبع تلك السياسة بطرح هواتفها أولاً داخليا، ثم بعد فترة لا تزيد عن شهر تقوم بإتاحتها في كل بلدان العالم وعلى ما يبدو أن ذلك يتم من أجل التعرف على رد فعل المستخدمين محليًا.


مواصفات هاتف REALME NARZO 10A

يأتي هذا الهاتف بجسم قوي يتحمل الصدمات مصنوع من مادة البولي كربونات مُطعم بزجاج قوي ضد الخدوش، كما أن لديه ماسح ضوئي لبصمات الأصابع لمزيد من الأمان للمستخدم، أما عن وحدات التصوير والتي تهم الكثيرين فنجد له كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من واحدة أساسية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة f / 1.8، والثانية بدقة 2 ميجابكسل بفتحة f / 2.4، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل، هذا بالإضافة إلى وجود واحدة أمامية بسعة 5 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي واضحة ومُميزة.

خلال 48 ساعة هاتف REALME NARZO 10A مُتاح في الأسواق بمواصفات رائعة وسعر منخفض

أما عن شاشة هاتف REALME NARZO 10A فتأتي بحجم 6.52 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل، ولديها نسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9، أما عن وحدة المعالجة الداخلية فهي من النوع Helio G70 ثماني النواة و الذي يكون مُلحق بـ 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، كما أنه يحتوي على 32 جيجابايت من التخزين الداخلي الذي يمكن توسيعه حتى 256 جيجابايت عبر فتحة بطاقة microSD ويدعم عملاق شركة ريلمي بطاقات Nano-SIM أي أنه ثنائي الشريحة، ونظام التشغيل الذي سيعمل عليه هو أندرويد 10 وهو من هواتف شبكات الجيل الرابع وبه راديو FM.


سعر وموعد إصدار هاتف REALME NARZO 10A

قبل التحدث عن ذلك نُشير إلى أنه يأتي ببطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مدعومة بخاصية الشحن السريع، وعن موعد الإصدار في الأسواق الدولية على مستوى العالم فقد تم تحديده بيوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2020 أي خلال 48 ساعة، وسيتم طرحه بسعر متميز ومُنخفض مقارنة بالمواصفات السابق ذكرها حيث يمكنك الحصول عليه بقيمة 195 دولار أمريكي.

خلال 48 ساعة هاتف REALME NARZO 10A مُتاح في الأسواق بمواصفات رائعة وسعر منخفض

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