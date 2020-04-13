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الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:09 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حسام مجدي

أفسح النادي الأهلي المجال أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك لضم واحد من نجوم بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتراجع الأهلي عن فكرة التعاقد مع نبيل عماد دونجا نجم وسط نادي بيراميدز في الصيف القادم.

وجاء سبب تراجع الأهلي عن فكرة ضم دونجا أن النادي يرى أن خط الوسط لا يحتاج إلى تدعيم في الفترة القادمة في ظل عودة العديد من لاعبي هذا المركز من الإصابة.

يذكر أن الزمالك كان قد أظهر اهتمام بالتعاقد مع دونجا في الصيف القادم وكان يواجه منافسة قوية من الأهلي ولكن الآن فرصة القلعة البيضاء أكبر في ضم اللاعب.


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