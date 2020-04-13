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ميرتينز يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
اقترب اللاعب البلجيكي دريس ميرتينز لاعب فريق نابولي الإيطالي من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إيطالية حسب "لاجازيتا ديللو سبورت"، إن تشيلسي يستعد للعودة بتقديم عرض جديد ضخم لمهاجم نابولي دريس ميرتينز هذا الصيف لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وكان نادي تشيلسي قد فشل في ضم ميرتينز في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي بحرمان النادي من إبرام التعاقدات لاختراق قانون اللعب المالي النظيف.

وينتهي عقد دريس ميرتينز جناح فريق نابولي في نهاية الموسم الحالي، وسيكون البلجيكي متوفرا بشكل مجاني.

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