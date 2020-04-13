ريال مدريد يخطط لضم نجم أتلتيكو

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن العديد من الأندية على رأسها ريال مدريد الإسباني أعربت عن اهتمامها بضم الشاب رودريجو ريكيلمي نجم أتلتيكو مدريد والذي يعتبر من أحد أفضل لاعبي فريق الأكاديمية في الروخيبلانكوس.





وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن أندية ريال مدريد وريال بيتيس وفالنسيا مهتمة بضم النجم الشاب بالإضافة إلى آياكس أمستردام وآيندهوفن الهولنديين.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن المهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عامًا يلعب كمهاجم ثاني أو في مركزي الجناحين وينتهي عقده مع أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل وأنه لم يتم يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع إدارة الروخيبلانكوس حتى الآن.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ريكيلمي ظهر مرة واحدة مع الفريق الأول لأتلتيكو مدريد في الموسم الحالي وشارك في 12 دقيقة في مباراة الفريق في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لهذا الموسم.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن والد اللاعب خوسيه مانويل قد اعترف مؤخرًا أن الأولوية هي تجديد عقده، حيث نشأ وترعرع وانضم إلى الفريق عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات فقط.



