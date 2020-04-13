مستشار المفتي: أجر مساعدة متضرري كورونا أعظم من العمرة

قال مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: إن الطاعات متنوعة، حيث يوجد طاعة نفعها قاصر على الإنسان وحده، وأخرى نفعها يكون نفعها متعدد.





وعقب "عاشور"، خلال اتصال هاتفي برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، على مناشدة دار الإفتاء الراغبين في العمرة التصدق بثمنها لمتضرري كورونا، موضحا أن العمرة سُنة، ولكن نحن نمر بظروف استثنائية، وحاجة الناس مقدمة على طاعة النوافل.





وأشار إلى أن كثير من الناس تضرروا بسبب أزمة كورونا، فالعمرة لها أجر كبير، ولكن مساعدة الناس لها أجر أعظم، وأن من نتائج فيروس كورونا التأكيد على محورية الإنسان في الكون، وأنه أهم شيء.



