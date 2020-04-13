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أحمد موسى: محمد شومان جهادي سلفي يحب القتل وسفك الدماء

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:13 م
الممثل محمد شومان
الممثل محمد شومان
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي وجدي العربي هو من جنود الإرهابي الهارب الممثل محمد شومان، موضحًا أنه كان يعاني من أزمات أسرية وباع كل شيء قبل السفر إلى تركيا.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين أن "الخاين شومان قام بتمثيل عمل فني بأموال التنظيم الإرهابي وقت الحكم على الجماعة الإرهابية، ومن وقتها كانت العلاقة قوية بينه والجماعة"؛ لافتا إلى أن شومان متطرف ولا يجد أي مشكلة في القتل وسفك الدماء حسب معتقداته السلفية الجهادية.

وأشار إلى أن كل الأعمال الفنية التي قدمها شومان فاشلة، ولم يتذكر له الجمهور شيئا سوى الحملة التي قدمها لوزارة المالية؛ مرددًا "أنت عارف المشكلة اللي انت عملتها ومش هتيجي تاني".

وكان الممثل محمد شومان والذي ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية تصدر تريند مؤشر البحث جوجل بعدما فضحته إبنته ونفت ما قاله حول تعرض عائلته للإختفاء القسري.

وقالت إبنته من خلال حساباتها على السوشيال ميديا:" وقالت ابنته عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، "ليس لنا علاقه بك، انت مجرد اسم في البطاقة، وابنك الذي تناشد السلطات الإفراج عنه لم تتحمل مسئوليته منذ صغره، والذي ربته هو أمنا".

وأضافت ايضأ أنت لست برب أسرتنا، لأن والدتنا تولت تربيتنا وليس من حقك أن تتكلم عنا، ودعت لوجين والدها للنزول إلى مصر ومواجهة ما يذكره على صفحته الرسمية، في حال لو أنه يريد أن يثبت أنه أب أسرة حقيقي، وناشدت السلطات بمساعدتها بالتبرؤ منه وإزالة اسمه من بطاقاتهم الشخصية.

وقالت إن أسرة محمد شومان حاولت كثيرًا أن تزيل اسمه من أوراقهم الثبوتية، حتى عن طريق الدعاوى القضائية لكنهم لم ينجحوا في ذلك.

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