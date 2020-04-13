جماهير الزمالك تفتح النار على مصطفى فتحي بسبب كهربا

شنت جماهير نادي الزمالك هجوما حاد على مصطفى فتحي لاعب الفريق الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ان قام بنشر صورة تجمعه بمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي الحالي.





وجاء هجوم الجماهير البيضاء على مصطفى فتحي بسبب احتفاله بعيد ميلاد كهربا، حيث نشر صورة تجمعه بالثنائي محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي وكتب للأخير كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة.





حيث أشارت جماهير نادي الزمالك في تعليقاتها ضد مصطفى فتحي إلى هروب محمود عبد المنعم كهربا من الابيض بالرغم من ارتباطه بعقد مع النادي، بالإضافة إلى انتقاله الى صفوف الأهلي بعد تألقه الكبير في القلعة البيضاء على مدار السنوات الأخيرة.





حيث طالب البعض مصطفى فتحي بحذف الصورة التي تجمعه بمحمود كهربا والاعتذار بشكل سريع، بعد ان قام بتهنئة لاعب الأهلي بعيد ميلاده.



