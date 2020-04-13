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وزارة القوى العاملة: لا يوجد بالوحدات المحلية تسجيل العمالة عير المنتظمة "اليومية"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:10 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
بدأ اليوم الإثنين، صرف منحة وزارة القوى العاملة، للعمالة الغير متظمة لرفع العبئ عن كاهلهم، في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه دول العالم، بسبب انتتشار فيروس "كورونا".

تسجيل العمالة الغير منتظمة

وتداولت أنباء منذ أيام حول تسجيل العمالة الغير منتظمة في الوحدات المحلية، بعد قرار الوزارة بمد التسجيل بسبب وجود أكثر من نصف مليون طلب خاطئ.

وزارة القوى العاملة والتسجيل

وقالت وزارة القوى العاملة، إنه لا صحة لقيام الوحدات باستقبال الطلبات من خلالها حيث أن التسجيل لن يتم إلا من خلال موقع وزارة القوى العاملة.

مناشدة القوى العاملة

وتناشد الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، لتجنب إفساد المشهد الحضارى الذى تم فيه صرف المنحة فى اليوم الأول، وهو ما قامت به الحكومة جهود من جانب الوزارات المعنية  من تنظيم ذلك.

حرص وزارة القوى العاملة

وتحرص وزارة القوى العاملة على رفع العبئ عن كاهل العمالة الغير منتظمة التي تعمل باليومية وبشكل غير منتظم في ظل الظروف التي تمر بها دول العالم، وتزامنًا مع التوجيهات الرشيدة للقيادة المصرية.

موقع وزارة القوى العاملة

وسجل أكثر من مليون ونصف المليون في منحة العمالة الغير المنتظمة وأعلنت الوزارة عن استبعاد أكثر من نصف مليون لعدم صحة البيانات وعدم أحقية البعض.

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