البنك الدولي: نري استعداد كثيف لتعليق ديون الدول الأكثر فقرا





قال فان تروتزنبرج المدير العام للبنك الدولي، إن البنك يرى ”استعدادا كثيف“ من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين لتعليق مدفوعات ديون دول العالم الأكثر فقرا حتى يمكنها التركيز على محاربة جائحة فيروس كورونا.





وتابع المدير العام للبنك الدولي اليوم الإثنين، إن مجموعة العشرين ومجموعة الدول الصناعيةالسبع الكبرى تدعم إلى حد كبير دعوة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوقف مؤقت لمدفوعات الديون.





وأضاف قائلا في مقابلة مع رويترز ”الجميع يتفهمون أننا نحتاج لمساعدة الدول الأكثر فقرا. يوجد استعداد ضخم ولا أحد يشكك في ذلك. لا أحد على الإطلاق“.





”نحن في موقف جيد للتحرك قدما“.





وقال تروتزنبرج إن الجائحة تعطل تقدم الدول الأكثر فقرا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وأضاف أن البنك الدولي وافق على 2.1 مليار دولار في مساعدات طارئة مرتبطة بالجائحة إلى 30 دولة، ويتوقع اتمام العمل مع 40 دولة أخرى هذا الشهر.





وقال أيضا إنه يوجد 1.5 مليون تلميذ خارج المدارس بسبب الجائحة، معظمهم في الدول النامية.